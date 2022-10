CD, DVD i USB flashky jsou bezpečnostní riziko. Vnitro je chce vyloučit

Při konverzi se dokument v listinné podobě převádí do datové zprávy či souboru a opačně. Dokument, který provedením konverze vznikne, má stejné právní účinky jako původní dokument. Konverze na žádost se provádí na kontaktních místech veřejné správy či u advokátů.

Vyhláška by se měla změnit tak, že vyloučí možnost předávání souborů ke konverzi na CD, DVD či USB. Krok má zvýšit kybernetickou bezpečnost kontaktních míst veřejné správy. „Nosiče CD, DVD a USB mohou být potencionálním zdrojem škodlivých kódů či virů. Vkládání cizích CD, DVD či USB záznamových médií do vlastního PC je rizikové a na řadě kontaktních míst veřejné správy odporuje bezpečnostní politice a pravidlům bezpečného zacházení s IT technikou,“ vysvětluje ministerstvo.