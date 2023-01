Hackeři si našli nového pomocníka. Umělou inteligenci

„Podařilo se mu například vygenerovat základní nástroj pro krádeže, který v systému vyhledává 12 běžných typů souborů – například dokumenty MS Office, PDF a obrázky. Pokud jsou nalezeny zajímavé soubory, malware je zkopíruje do dočasného adresáře, zazipuje a odešle přes web. Soubory jsou ovšem odesílané v nezašifrované podobě, takže se mohou dostat do rukou i třetím stranám. Další skript by bylo možné snadno upravit tak, aby stáhl a spustil jakýkoli program včetně běžného malwaru,“ uvedl Kadrmas.