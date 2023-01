10 nejrozšířenějších virů, které terorizují počítače s Windows

„Přesto můžeme počítat s tím, že jak se škodlivé kódy neustále vyvíjejí do propracovanějších verzí, mohou útočníci investovat také do věrohodnějších jazykových překladů. V posledních týdnech se velmi zvedla diskuze také o generování spamu za pomoci algoritmů umělé inteligence. Tam ale předpokládáme, že bude v následujících letech převažovat hlavně angličtina a do češtiny bude text překládán spíše strojově,“ doplnil bezpečnostní expert.