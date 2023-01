Chatovací robot OpenAI složil zkoušky na právnické fakultě

Chatovací robot od americké společnosti OpenAI, která tento týden získala masivní finanční injekci od Microsoftu, využívá umělou inteligenci k vytváření textů na základě jednoduchých pokynů. Výsledky jsou tak dobré, že podle pedagogů hrozí rozsáhlé podvádění a nástroj by dokonce mohl znamenat konec tradičních metod výuky ve třídě.

Profesor na právnické fakultě Minnesotské univerzity Jonathan Choi zadal robotovi stejný test, s jakým se setkávají jeho studenti. Sestával z 95 otázek s výběrem odpovědí a 12 otevřených otázek, kde bylo možné odpovídat formou eseje. Systém získal celkové skóre C+, tedy lepší trojku.

To sice stačilo na úspěšné složení zkoušky, ale ve většině předmětů se robot pohyboval mezi horšími studenty a v otázkách s výběrem odpovědí z matematiky neuspěl.

Úřady v New Yorku a dalších místech zakázali používat ChatGPT ve školách. Profesor Choi ale navrhl, že robot by mohl být cenným pomocníkem při výuce.

„Celkově ChatGPT nebyl skvělým studentem práv, když jednal sám,“ napsal Choi na Twitteru. „Očekáváme však, že ve spolupráci s lidmi by jazykové systémy, jako je ChatGPT, byly velmi užitečné pro studenty práv při zkouškách a pro praktikující právníky,“ dodal.

List The Guardian loni napsal, že tento chatovací robot ohromil svou uživatelskou přívětivostí a svými schopnostmi psát a zvládat složité úkoly. Dokáže rozpoznat nesprávné předpoklady a odmítnout odpovídat na nevhodné požadavky. Profesoři, programátoři a novináři by proto podle deníku mohli být za pár let bez práce.