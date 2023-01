Francouzská univerzita zakázala studentům používat ChatGPT

V polovině prosince, jen několik týdnů poté, co kalifornský start-up OpenAI nástroj zpřístupnil, oznámilo osm australských univerzit, že mění svůj systém zkoušek a že používání umělé inteligence studenty považuje za podvod.

List The Guardian loni napsal, že chatovací robot ohromil svou uživatelskou přívětivostí a schopnostmi psát a zvládat složité úkoly. Dokáže rozpoznat nesprávné předpoklady a odmítnout odpovídat na nevhodné požadavky. Profesoři, programátoři a novináři by proto podle deníku mohli být za pár let bez práce.