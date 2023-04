Bankovní identitu loni používala čtvrtina lidí, datovou schránku desetina

Bankovní identitu loni používala zhruba čtvrtina lidí starších 16 let, využili ji například pro podání daňového přiznání on-line. Datovou schránku měla loni přibližně desetina lidí. Uvedl to Český statistický úřad (ČSÚ) ve svém časopise Statistika a my. Lidé podle něj využívají ke komunikaci s úřady internet stále častěji, pokročilejší služby eGovernmentu se ale v Česku zatím ve srovnání se zbytkem Evropy využívají poměrně málo. Důvodem je i to, že jejich nabídka je poměrně nová a stále ve vývoji.

Foto: Ondřej Lazar Krynek, Novinky Ilustrační foto.