Vnitro zveřejnilo jména i adresy uživatelů datových schránek

Odborník na kybernetickou bezpečnost Tomáš Flídr pro Právo popsal. „Riziko bude velmi individuální. Pokud půjde o pracovníka tajné služby nebo o policistu, který se věnuje sledování organizovaného zločinu, tak si dovedu představit, že zveřejnění adresy, kde bydlí jeho rodina a děti, je obrovské riziko, a samozřejmě by si měl požádat, aby to bylo vymazáno.“

Systém podle informací ministerstva vnitra funguje v takzvaném režimu opt-out, tedy že stát do rejstříku zapíše všechna data, a pokud by někdo mezi nimi být nechtěl, tak jej individuálně vyjme. To ale pouze na vlastní žádost.

„Je otázka, jestli opt-out je správný přístup. Jestli by to nemělo být naopak opt-in, tedy lidé, kteří chtějí být v takovém seznamu uvedeni, se tam mají sami přihlásit dobrovolně. Ale to by tam nakonec asi nikdo nebyl,“ řekl Flídr.