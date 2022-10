Akcie pro zaměstnance Twitteru jako odměna. Pak bude Musk propouštět

Elon Musk popřel, že bude ve společnosti Twitter propouštět před 1. listopadem, kdy by měli zaměstnanci získat odměny ve formě akcií firmy. Upozornil na to dnes zpravodajský server BBC. Šéf společností Tesla a SpaceX minulý týden dokončil převzetí Twitteru za 44 miliardy USD (zhruba 1,1 bilionu Kč). Zprávu o propouštění před výplatou akciemi přinesl o víkendu list The New York Times (NYT).

Foto: Mark Lennihan, ČTK/AP Obchodování s akciemi Twitteru na burze v New Yorku