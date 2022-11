Zlom ve válce: Třetí bitva u Sava znamenala konec japonských snah ovládnout Guadalcanal

Tak velký konvoj potřeboval dostatečnou ochranu. Především bylo nutné zabránit tomu, aby se stal terčem útoků amerických letadel z Hendersonova letiště na ostrově Guadalcanal, na němž se spolu s dalším ostrovem Tulagi vylodilo 7. srpna 1942 11 000 amerických vojáků. Američanům se rychle podařilo obsadit letištní plochu, kterou začali budovat Japonci. Japonci se se je při opakovaných útocích marně pokoušeli vytlačit – nepodařilo s jim to, i když bylo na Guadalcanal vysílána od 19. srpna japonská 17. armáda.

Hendersonovo letiště sloužilo jako nepotopitelná letadlová loď Američanům, kteří úspěšně odrazili několik japonských ofenziv včetně říjnové, do které se zapojilo 15 000 vyloděných Japonců především z 2. pěší divize. I Američané posilovali, za dva měsíce stoupl počet jejich vojáků na 20 000. Štěrbině, jak se nazýval průliv mezi Guadalcanalem a ostrovy Tulagi, se začalo říkat „Průliv s ocelovým dnem“, a to podle množství lodí, které tam byly potopeny v tvrdých bitvách. Pod hladinou jich skončilo přes padesát.

Protože americká rozvědka zjistila, že se Japonci opět pokusí dobýt Hendersonovo letiště a posily by měly dorazit 12. listopadu, zamířila k pobřeží hlídkovat skupina amerických lodí pod vedením admirála Daniela Callaghana, kterou tvořily dva těžké křižníky, tři lehké a osm torpédoborců. Pět lodí bylo vybaveno radary SG, jež mohly japonskou flotilu odhalit, jenomže Callaghan si jako vlajkovou loď vybral těžký křižník San Francisco, který radar neměl a lodě s radary zařadil až na konec konvoje.

Bitva propukla bez přípravy, neorganizovaně, protože se do ní nehnal ani Abé. Na lodích měl pořád připravené speciální šrapnelové granáty san šiki a nevěděl, jestli je má vyměnit za klasické protipancéřové.

V 1:47 rozsvítily světlomety Hiei a torpédoborec Akacuki, které začaly pálit na osvícený americký křižník Atlanta plující v čele amerického svazu. Byl vzdálen jen 2700 metrů, takže palba nepotřebovala ani korekce. Na Atlantu se se soustředila japonská palba. Taky ji zasáhlo několik torpéd. Jedno ji připravilo o zdroj elektřiny. Ochromený křižník se navíc dostal do dráhy granátů vystřelovaných z lodi San Francisco.

Po čtyřiceti minutách palba utichla v 2:26. Abé se začal stahovat, i když měl k dispozici ještě značné množství nepoškozených nebo jen lehce poškozených lodí – bitevní Kirišimu, jeden lehký křižník a čtyři torpédoborce. Nepokusil se dál pronásledovat americké lodě ani splnit primární úkol ostřelovat letiště. Kvůli tomu se muselo odložit přistání konvoje a japonský admirál Isoroku Jamamoto ho za jeho postup poslal předčasně do důchodu.

To, že nebylo vyřazeno z provozu Hendersonovo letiště, bylo pro Japonce osudné. Z místa bitvy se pokoušely odplout tři těžce poškozené japonské lodě, bitevní Hiei a torpédoborce Judači a Amacukaze. Ráno čelil náletům torpédoborec Amacukaze, ale tomu se podařilo uniknout. Druhý torpédoborec potopila americká loď Portland a osudu hlavně neušla Hiei, které čelila několika náletům, zaútočily na ni těžké bombardéry z B-17 z Espiritu Santo i torpédové bombardéry TBF Avenger z Hendersonova letiště a střemhlavé SBD Dauntlessy a další Avengery z TBF a dauntlessy z letadlové lodi Enterprise. Nálety neodrazily ani stíhačky A6M Zero z lehké letadlové lodi Džunjo. Abé sice nařídil, aby Hiei odtáhla Kirišima, ale to se neuskutečnilo, protože se po náletech nedařilo poškozenou bitevní loď udržet na hladině a hrozil útok amerických ponorek.