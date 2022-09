Good Old Czechs Fajtl a Jánský: Nový film přibližuje osudy československých letců v Británii

„Očekáváte podmínečné propuštění z komunistického žaláře, do kterého jste byl uvržen ve zcela vykonstruovaném procesu, venku máte mladou rodinu, čekáte v době tání za Chruščova, že se věci budou odvíjet jinak, že se za rodinou vrátíte. Skutečně jste z vězení propuštěn. Nevíte proč, ale dozvídáte se, že je to jen proto, že se vaše dvě malé děti otrávily houbami a vás povolali do nemocnice. Následně jdete na pohřeb a v té době ironií osudu dochází k revolučnímu dění a českoslovenští komunisté dostávají strach a volí opět tvrdou linii a vy se musíte do žaláře vrátit s tím, že jste pochoval dvě malé děti a čekají vás tam čtyři další roky.“

Bojar zmínil i to, jak by měl snímek vypadat: „Byl by to velmi sevřený klaustrofobický film. Velká část by se odehrávala v jedné cele, kde Zahradníček seděl s dalšími katolickými intelektuály Zdeňkem Kalistou a spisovatelem Františkem Křelinou. Bylo by to soustředění na malé společenství lidí v cele, kdy jeden člověk čelí tragickému, dalo by se říci až jobovskému osudu a nějakým způsobem i díky své víře nachází způsob, jak dál žít a psát velkou poezii.“