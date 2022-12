Od narození údajně prvního klonovaného dítěte uplynulo 20 let

Pokusy o klonování lidských embryí jsou hlášeny od konce 90. let minulého století. V červnu 1999 vědci z amerického státu Massachusetts jako jedni z prvních naklonovali lidská embrya, která ale museli podle amerických zákonů do dvou týdnů usmrtit. Klonuje i sama příroda: vznikají tak třeba lidská jednovaječná dvojčata.

Dějiny klonování živočichů sahají do období druhé poloviny 20. století. Tehdy se na akademických půdách začalo poprvé experimentovat s přenosy buněk. Konkrétně šlo o dělení embryí na několik částí. Takto se začínaly klonovat žáby drápatky.

„Klonování, tedy metoda vytváření (s předlohou) geneticky identické kopie živého organismu, je jakožto klonování lidí oblíbené téma sci-fi filmů a starých knižních příběhů. Ve skutečném světě například Američané Robert Briggs a Thomas King přenesli jádro buňky pulce do žabího vajíčka. Vzešel živý klonovaný pulec. Bohužel se dále nevyvíjel… Psal se rok 1952,“ doplnila pro Novinky historička Michaela Košťálová.

Naprostý zlom přinesla až zpráva z 26. prosince roku 2002, kdy biotechnologická společnost Clonaid suverénně ohlásila narození historicky prvního klonovaného dítěte, a to z embrya vzniklého transferem lidské DNA. Dítě ženského pohlaví mělo dostat staré biblické jméno Eva a „mělo se čile k světu“. Holčička se prý narodila pomocí císařského řezu a porod údajně proběhl velmi dobře.

Chtěla nabízet izraelským i palestinským rodinám naklonování jejich příslušníků, kteří se stali oběťmi izraelsko-palestinských násilností. V březnu 2003 přijela do Izraele, aby se setkala se zástupci rodin, které by si přály naklonovat nějakého svého člena zabitého během tragických událostí v Izraeli a v Palestině, citovala tehdy agentura AFP z prohlášení firmy Clonaidu.

Ačkoli nově vytvořený člověk by svým charakterem nikdy nebyl identický s předlohou a totožná by byla pouze tělesná schránka, nápad zřejmě našel i přesto své příznivce.

Firma Clonaid, dříve se sídlem v americkém Las Vegas (nyní je uváděna Kalifornie, ale především už několik let nejsou o společnosti žádné nové relevantní zprávy – pozn. red.) vystupovala od počátků na oko seriózně, ale ve skutečnosti se za ní táhly až podivná spojení. Především je to spojitost s náboženskou sektou raëliánů. Ta tvrdí, že lidstvo vzniklo jen před 25 tisíci lety, a to právě formou klonování z rukou mimozemšťanů, kteří si tenkrát měli s obyvateli Země takto specificky „pohrát“.