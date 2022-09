Masakr na olympiádě v Mnichově

Osm členů palestinské teroristické skupiny Černé září s batohy na zádech přelezlo 5. září 1972 o půl páté ráno plot olympijské vesnice. Nikdo jim v tom nebránil, protože v rámci otevřenosti byl dozor jen minimální. Dostat se dovnitř jim pomohli kanadští sportovci, kteří se vraceli pozdě a mysleli si, že skupina má stejný problém.

S batohy plnými automatických pušek, pistolí a granátů vnikli Palestinci do bloku na ulici v olympijské vesnici Connollystraße 31, kde byli ubytování izraelští sportovci. Dveře nemuseli vylamovat, protože dva ze skupiny, její šéf Luttíf Afíf zvaný Ísá (Ježíš) a Júsuf Nazzál zvaný Tony pracovali ve vesnici a pořídili se kopii klíčů.

Podivný zvuk, jak se jim nedařilo hned otevřít, probral rozhodčího zápasníků Josefa Gutfreunda. Když viděl na chodbě maskované muže se zbraněmi, tak zakřičel, aby varoval ostatní, a vrhl se ke dveřím, které svou váhou 135 kg zablokoval. Zachránil tím život trenérovi vzpěračů Tuvju Sokolovskému, který utekl oknem.

Foto: Raymond Depardon / Magnum, Profimedia.cz Palestinský terorista v olympijské vesnici

Zraněného trenéra zápasníků Moše Weinberga teroristé donutili, aby je dovedl k dalším sportovcům. Odlákal je od druhého apartmánu s tím, že tam spí cizinci, což nebyla pravda, a zavedl je k třetímu apartmánu, protože doufal, že by zápasníci mohli Palestince přemoci. To se ale nestalo, protože byli rozespalí. Večer výprava navštívila představení Šumaře na střeše se Šmuelem Rodenským v hlavní roli.

První zavraždění

Weinberg nakonec jednoho útočníka srazil na zem a dalšího bodl nožem na ovoce, což umožnilo utéci přes podzemní garáž dalšímu členovi izraelské výpravy Gadovi Cabarimu. Pak ale další terorista střelil trenéra do tváře.

Zdi se za studené války budují lépe než mosty Historie

Útočníkům se postavil i vzpěrač Josef Romano, veterán šestidenní války. Jednoho zranil, než byl střelen do břicha. Bez pomoci zemřel. Palestinci se nakonec zmocnili devíti sportovců, z nichž nejmladší zápasník Mark Slavin byl teprve osmnáctiletý. Všem spoutali ruce a vždy čtyři svázali k sobě. Nejtěžšího Gutfreunda přivázali k židli. Mrtvého Romana nechali ležet pro výstrahu na podlaze, stejně jako Weinberga.

Foto: Profimedia.cz Mnichovští policisté před olympijskou vesnicí

Z druhého pokoje se podařilo uniknout chodci Šaulovi Ladanymu, který přežil holocaust. Dostal se do pokojů Američanů a tam o přepadení informoval amerického kouče Billa Bowermana. Uniknout se podařilo ještě pěti jeho spolubydlícím: dvěma střelcům, dvěma šermířům a šéfovi izraelské výpravy Šmuelu Lalkinovi.

Současně upozornila ve 4:50 uklízečka telefonicky ostrahu, že slyšela výstřely. Kolem páté ráno už o přepadení věděl mnichovský policejní prezident Manfred Schreiber, který nařídil vesnici uzavřít. Postupně byli informování ministr vnitra Hans-Dietrich Genscher, kancléř Willy Brandt, ministr zahraničí Walter Scheel a izraelský velvyslanec Eljašiv Ben Horin.

Foto: Profimedia.cz Izraelští sportovci při tryzně na olympijském stadionu 6. září 1972

Požadavky únosců

Palestinští útočníci v 5:10 sdělili, že požadují propuštění 234 vězňů v Izraeli, většinou Palestinců, a také dvou německých teroristů z Frakce Rudé armády (RAF) Andrease Baadera a Ulrike Meinhofové. Požadovali jejich bezpečný odchod do Egypta. Aby ukázali své odhodlání, vyhodili z okna Weinbergovo tělo. Požadavky měly být splněny do devíti hodin, jinak zabijí každou hodinu jednoho rukojmího.

Izraelská vláda však odmítla vyhovět, aby se terorismus nestal formou vymáhání požadavků. „Kdybychom se vzdali, žádný Izraelec nikde na světě by nemohl mít pocit, že je jeho život v bezpečí,“ řekla premiérka Golda Meirová a vyzvala další země, aby pomohli sportovce zachránit.

Němci, pro něž bylo velmi nepříjemné, že na území Spolkové republiky jsou zadržování jako rukojmí Židé, nabídli, že zadržené sportovce vymění za německé dobrovolníky, to však Palestinci odmítli stejně jako neomezené množství peněz. Na nabídky odpověděli slovy: „Peníze pro nás nic neznamenají, naše života pro nás nic neznamenají.“

Foto: Profimedia.cz Hans-Dietrich Genscher (úplně vlevo) a dva další němečtí představitelé jednají s palestinských teroristou

Neuspěla ani snaha dvou egyptských členů Arabské ligy a egyptského člena Mezinárodního olympijského výboru přesvědčit únosce, aby rukojmí propustili. Němcům se však podařilo přesvědčit únosce, aby opakovaně prodloužili lhůtu, do kdy požadují splnit své požadavky.

V 10:45 byla vytvořena krizová komise, jejímiž členy byli i Genscher a Schreiber.

Navzdory útoku pokračovaly i soutěže, až dvanáct hodin po vraždě prvního atleta byly hry přerušeny.

Chystané zásahy proti teroristům

Protože Němci věděli, že se požadavky nepodaří splnit, připravovali zásah proti teroristům, i když neměli žádnou speciální jednotku. Do olympijské vesnice vyslali kolem půl páté odpoledne 38 policistů převlečených za sportovce, kteří měli prolézt větrací šachtou a zabít teroristy. Jenomže někteří měli helmy a záběry chystaného zásahu se objevily v televizi, kterou teroristé sledovali. Ísá varoval, že zabije dva rukojmí. Policisté se proto stáhli.

Foto: Profimedia.cz Izraelská vlajka byla na olympiádě stažena na půl žerdi

Protože vyjednavači chtěli mít potvrzeno, že rukojmí žijí, trenérům šermířů a střelců Andremu Spitzerovi a Kehatu Šorovi bylo umožněno jít k oknu a promluvit s Němci. Únosci na ně mířili zbraněmi. Když se Spitzer pokoušel odpovědět na jednu otázku, praštili ho pažbou automatu a odtáhli od okna.

Palestinci pak umožnili i setkání s unesenými, do místnosti, kde byli drženi, pustili Hanse-Dietricha Genschera a starostu olympijské vesnice Waltera Trögera. Oba si všimli, že rukojmí byli biti a David Berger má dokonce postřelené rameno. Protože viděli pět únosců, bralo se to pro plánovanou akci za jejich skutečný počet, i když se ukázalo, že je jich osm.

Čtyři potopené letadlové lodě, u Midwaye ztratili Japonci údernou sílu Historie

Nakonec útočníci přišli s požadavkem, že chtějí i s rukojmími odletět do Káhiry. Němci jim to slíbili, byť egyptský premiér jasně řekl, že si jeho země nepřeje být zatažena do únosu. Přesun na letiště nabízel další šance na osvobození rukojmích.

Němci původně chtěli zasáhnout ve chvíli, kdy půjdou únosci i s rukojmími k vrtulníkům přes podzemním garáže, kde rozmístili odstřelovače. Ísá si však rozhodl cestu prověřit a se Schreiberem, Genscherem a Trögerem na mušce si cestu prošel. Hluk, jak se odstřelovači plazili zpod aut pryč, Ísu zneklidnil a rozhodl, že je musí k vrtulníkům odvézt autobus. Ten přijel v deset večer a Ísá si s baterkou v ruce zkontroloval jeho posádku.

Foto: Raymond Depardon /Magnum Photos, Profimedia.cz Autobus, který odvezl únosce i s izraelskými rukojmími z olympijské vesnice.

Ve 22:06 teroristé opustili olympijskou vesnici. Nasedli do dvou vrtulníků Bell UH-1, které je převezly na leteckou základnu NATO Fürstenfeldbruck, i když teroristé chtěli na civilní letiště Riem, ale nechali se přesvědčit, že vojenská základna bude vhodnější

Na letiště Němci rozmístili pět policistů, kteří měli sloužit jako ostrostřelci, tři na střeše kontrolní věže, jeden byl na zemi a poslední za malou signální věží. Žádný z nich však neměl speciální odstřelovačský výcvik – byli vybráni, protože chodili do střeleckého klubu. Neměli ani odstřelovačské pušky, jen běžné Heckler & Koch G3 s efektivním dostřelem 650 m bez speciální optiky a zařízení pro noční vidění.

Zákon přijatý po druhé světové válce neumožňoval do akce nasadit vojáky a Německo nemělo speciální zásahovou policejní jednotku. Protiteroristická GSG9 vznikla až na základě zkušeností z mnichovské olympiády

Neúspěšný zásah na letišti

V připraveném Boeingu 727 čekalo dalších 16 policistů, oblečených do uniforem posádky a stevardů. Policisté však byli nakonec staženi, aniž by o tom byl informován velitel zásahu, a zůstala jen pětice střelců, protože se přepokládalo, že na pět únosců budou stačit.

Vrtulníky však přistály tak, jak byli piloti zvyklí, tedy předkem k věži a ne bokem, aby mohli ostrostřelci zasáhnout únosce. Ísá a Tony zamířili k letadlu, zatímco další dva teroristé mířili na hlavy pilotů vrtulníků. Když teroristé zjistili, že boeing je prázdný, došlo jim, že je to past, a běželi zpátky k helikoptérám. Jeden ze střelců bez rozkazu vypálil, ale místo, aby zasáhl Ísu, trefil do stehna Tonyho. Palba nezačala současně, protože policisté neměli vysílačky.

Nařízena byla až v 11 večer.

Foto: Profimedia.cz Vrtulník zničený výbuchem granátu na letišti Fürstenfeldbruck

Dva teroristy, kteří mířili na hlavy pilotů vrtulníků se podařilo zlikvidovat, tudíž piloti mohli utéci. Zbylí teroristé se schovali za helikoptérami a rozstříleli většinu světel na letišti. V přestřelce byl zabit na věži policista Anton Fliegerbauer. V tu chvíli by byly potřeba posily v obrněných transportérech, jenomže ty uvázly v zácpě cestou na letiště.

Rukojmí zůstávali ve vrtulnících, byli přivázaní, Ísá tak mohl zblízka zastřelit tři rukojmí Sprignera, Halfina a Friedmana, Bergera jen postřelil dvěma ranami do nohy, jenomže i on byl přivázaný a nemohl se dostat z vrtulníku, do kterého terorista hodil granát. Vzpěrač se udusil kouřem.

Další terorista ranami zblízka zabil v druhém vrtulníku Gutfreunda, Šora, Slavina a Spitzera i Šapira.

Foto: Profimedia.cz Policisté odvážejí zadržené teroristy z mnichovského letiště Fürstenwaldbruck.

Na letištní ploše se v přestřelce podařilo zabít Ísu, který dál střílel po policistech. Tři teroristy se podařilo dopadnout na letišti. Byli jimi Džamal Al-Gháší, Muhammad Safadí a Adnán Al-Gháší, který dokonce vyvázl bez zranění. Tony se sice dostal z letiště, ale po čtyřiceti minutách ho vyčenichali policejní psi. Byl zabit v přestřelce. V půl druhé ráno bylo po všem.

11. září 2001: Den, kdy teroristé napadli nejen Ameriku, ale celý Západ Amerika

I když se původně objevila informace, že sportovci vyvázli, záhy bylo potvrzeno, že byli zabiti. Oběťmi útoku se stali Josef Gutfreund, Amicur Šapiró, Andrej Spitzer, Kehat Šor, Jakov Sprinter, Moše Weinberg, David Berger, Eliezer Halfin, Mark Slavin, Josef Romano a Zeev Friedman.

Foto: Profimedia.cz Rakve se zavražděnými izraelskými olympioniky

Hry byly přerušené na 34 hodin a pak se v soutěžích pokračovalo. Večer 6. září se konala tryzna na olympijském stadionu, jíž se účastnilo 80 000 diváků a tři tisícovky sportovců. Účastnili se jí rodiny několika obětí – vdova po Spitzerovi Ankie a matka Moše Weinberga a jeho bratranec Edward Carmel Eliaš, který na stadionu dostal infarkt.

Teroristé soudu unikli

Tři zadržení teroristé čekali v Mnichově na soud, před kterým však nestanuli. Byli propuštěni (jako výkupné), když bylo 29. října unesené letadlo Lufthansy z Damašku do Frankfurtu. V Libyi je vítali jako hrdiny, ale nadšení ochladlo, když se ukázalo, že jsou napojení na levicovou Lidovou frontu pro osvobození Palestiny. Safadí zřejmě zemřel v libanonské občanské válce, Adnán Al-Gháší podlehl v Dubaji koncem sedmdesátých let srdeční vadě. Džamal Al-Gháší přežil.

Izrael na útok odpověděl 8. září nálety na palestinské tábory v Libanonu a Sýrii, při nichž bylo zabito na dvě stě radikálů a desítka civilistů. Tábory sice provozovala Organizace pro osvobození Palestiny a ne Černé září, obě organizace však byly provázané.

Foto: Profimedia.cz Tři zadržení teroristé

Izraelská odveta

Krátce poté padlo rozhodnutí, že se vystopují a zlikvidují všichni lidé zapojení do útoku v olympijské vesnici. Operaci Boží hněv bylo vyčítáno, že byla formou pomsty, ale hlavním cílem bylo odradit teroristy od opakování podobných útoků. Likvidace každého člověka zapleteného do útoku byla jednotlivě schvalována a prováděla ji zvláštní jednotka Mossadu Cesareje. Už 16. října 1972 zabila v Římě vůdce Černého září Waila Za'ajtiru.

Noc zavražděných básníků. Před 70 lety popravil Stalinův režim 13 židovských intelektuálů Historie

V Paříži byl 8 prosince 1972 náloží nastraženou v bytě zabit neoficiální zástupce Organizace pro osvobození Palestiny Mahmúd Hamšárí, který stál za pumovým útokem na letadlo Swiss Airu z Curychu do Tel Avivu z 21. února 1970. Hamšárího pařížský byt byl považován za skladiště zbraní Černého září. Další obětí se stal vyslanec OOP na Kypru Husajn al-Šír, který byl zabit explozí nálože 25. ledna 1973. Iráčan Basil Kubajsí byl zastřelen v Paříži cestou od prostitutky 6. dubna. Plánoval některé atentáty a zajišťoval výbušniny pro marxistickou Lidovou frontu pro osvobození Palestiny.

Izraelští agenti nelikvidovali jen radikály spojené s útokem v Mnichově a Černým zářím, ale v rámci operace i špičky palestinských organizací zapletených do různých teroristických činů, zejména atentátů a únosů letadel.

Foto: Profimedia.cz Strůjce útoku na mnichovské olympiádě Abú Daúd (uprostřed)

Jejich odvetě však unikl Abú Daúd, který se považuje za autora plánu útoku, dostal se totiž do zemí východního bloku. Byl sice v roce 1981 postřelen ve varšavském hotelu, ale přežil a zemřel až v roce 2010 v Damašku na selhání ledvin. Ve své autobiografii uvedl, že útok financoval dnešní předseda palestinské samosprávy Mahmúd Abbás a že měla podporu šéfa OOP Jásira Arafata.

Konec velkých atentátů a únosů

Likvidace špiček palestinského hnutí ale přinesla výsledky, s únosy letadel a atentáty přestali.

Českoslovenští piloti uspěli v největší letecké bitvě Historie

K atentátům a únosům letadel se Palestinci uchýlili po porážce arabských zemí v šestidenní válce, kdy Izrael získal celý Sinajský poloostrov i Golanské výšiny. K útokům v Izraeli se Palestinci nedokázali dostat, operovali jen na okupovaných územích a tak menší a slabší Lidová fronta pro osvobození Palestiny podnikla od roku 1968 do konce šedesátých let celou řadu teroristických akcí, při nichž se zaměřovala zejména na únosy letadel a to nejen strojů izraelské společnosti El Al, ale taky francouzské nebo německé, či zahájili palbu do cestujících na letištích v Izraeli

Černé září Palestinská teroristická organizace Černé září vznikla v roce 1970. Své jméno měla podle toho, že 16. září 1970 vyhlásil jordánský král Husajn vojenskou vládu a vyhnal ze země tisíce palestinských bojovníků, kteří tam měli své základny. První atentát spáchala 28. listopadu na jordánského premiéra Vašího al-Tála v odvetu za vyhnání palestinských bojovníků z Jordánska. V prosinci téhož roku se pokusila také zabít jordánského velvyslance, pak ale rozšířila svůj záběr. V únoru 1972 poškodila elektrická vedení a plynárny v Nizozemsku a Západním Německu. 8. května unesla letadlo Sabeny z Vídně do Lodu. Po masakru olympioniků přepadla 1. března 1973 saúdské velvyslanectví v Chartúmu a zabila amerického velvyslance, jeho zástupce a belgického chargé d’affaires. O den později chtěla v New Yorku spáchat atentát na izraelskou premiérku Goldu Meirovou. Poslední velkou akcí byl 17. prosince 1973 útok na letišti v Římě, kde nejprve zapálili Boeing 707 Pan Am, v němž zemřelo 30 lidí. Pak si za rukojmí vzali několik Italů a posádku Boeingu 737 Lufthansy, který měl letět do Mnichova. Donutili ji letět do Atén, aby dosáhli propuštění útočníků z tamního letiště, což se jim nepovedlo. Po zastávce v Damašku odletěli do Kuvajtu, kde přistáli navzdory zákazu. Únos měl dvě oběti, jednu ještě v Římě a druhou v Aténách. Skupina se ještě v roce 1981 přihlásila k útoku v synagoze v Antverpách, kde byli zabiti tři lidé a zraněno 106.