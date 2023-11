Tisíce lidí budou v Praze oslavovat, DPP přesto zastaví v centru linku C

V Praze budou od pátečního rána 17. listopadu do nedělní půlnoci přerušené dvě důležité trasy. Jednou z nich je trasa metra C v úseku I. P. Pavlova – Vltavská, což je přímo v centru města. Druhou z nich je tramvajová trať v úseku Palmovka – Ke Stírce, což omezí tramvajové linky 3, 10 a 95. U obou dopravní podnik jako důvod uvádí „opravy trati“.

Přerušení dopravy bude v Praze zrovna v době, kdy do centra města pravidelně míří tisíce lidí kvůli oslavám výročí sametové revoluce. V centru probíhají různé akce, semináře a koncerty. Navíc je prodloužený víkend, kdy do Prahy často zamíří i lidé z regionů. Mnoho lidí tak plánovanou uzavírku nechápe a kritizuje.

DPP výměnu pražců na trase C podle Šabíka realizuje několik let v pravidelném taktu třikrát ročně - a to o Velikonocích, na začátku letních prázdnin a na podzim na konci října nebo v polovině listopadu. A to právě podle toho, jak vychází podzimní státní svátky.