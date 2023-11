Instalace lávky v Praze zavře vytíženou Chlumeckou

V Chlumecké se už uzavřely levé jízdní pruhy v obou směrech. Totéž omezení čeká řidiče od 20. listopadu do 11. prosince. „První díl dosud neosazené části přijede na místo 17. listopadu, zhruba ve dvě hodiny ráno. Od 7 do 12 hodin proběhne instalace. Druhý díl přemostění firma přiveze 18. listopadu, rovněž v brzkých ranních hodinách. Až do 19. listopadu bude probíhat instalace a svařování druhé části lávky do jednoho celku,“ uvedla mluvčí Prahy 14 Veronika Berná.