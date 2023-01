Tisíce lidí dosáhnou na pomoc s drahým bydlením

„Právě to řeším se svou 84letou tetou. Pobírá důchod 14 tisíc korun a náklady na bydlení jí od ledna vzrostly na devět tisíc. Když mi o Vánocích pověděla, že sice o příspěvku slyšela, ale myslela si, že nemá nárok, když má na účtu úspory, tak mě málem polívali,“ vylíčil Právu čtenář Tomáš z Prahy.

Podle odborníků to však je stále jen zlomek těch, kteří by na něj mohli mít nárok. „Teoreticky by na něj mohlo dosáhnout až 600 tisíc domácností,“ odhadla Alena Zieglerová z Institutu pro sociální inkluzi. Příčinu vidí vedle již zmíněné neznalosti ve složitém systému dávek i v tom, že je žádost o příspěvek složitější než například v roce 2011.