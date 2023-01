PŘEHLEDNĚ: Jak se změní dávky na děti, bydlení či životní minimum

Je určen pro lidi, kteří vydávají na bydlení více než 30 procent svých příjmů. Nově to bude platit i pro obyvatele Prahy, u nichž byla dosud hranice 35 procent.

Samoživitelka s dvanáctiletým dítětem žijící ve městě do 70 tisíc obyvatel, jejíž měsíční příjmy činí 14 795 Kč, pobírá přídavek na dítě ve výši 1470 Kč a má náklady na nájemní bydlení 16 500 Kč, má nárok na měsíční dávku ve výši 10 258 korun.

Naroste i životní minimum rodin odvíjející se podle počtu lidí a věku dětí, které v nich žijí. To je v současnosti například u čtyřčlenné rodiny, která má dvě děti ve věku pět a dvanáct let, 13 350 korun. Nově to bude 14 040 Kč.