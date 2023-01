Příspěvek na bydlení pobírá meziročně o polovinu více lidí

Vyplývá to ze zpráv o vyplácení dávek a z údajů, které v úterý na svém webu zveřejnilo ministerstvo práce.

Příspěvek na bydlení mohou mít domácnosti, kterým na zaplacení přiměřeného bydlení nestačí 30 procent jejich příjmu. Do konce loňska to bylo v Praze 35 procent a jinde 30 procent, od letoška se podmínky pro získání podpory sjednotily. Dávka odpovídá rozdílu mezi výdaji na bydlení do státem stanovených normativních nákladů a 0,3násobkem příjmu.