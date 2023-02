Rodiny na hypotéky dosáhnou jen s výjimečným příjmem

V Praze je pro získání hypotéky na takový byt potřeba čistý měsíční příjem hodně přes sto tisíc korun. Ale není to jen problém Prahy.

A jelikož je úroková sazba 5,93 procenta, tak splátka hypotéky s maximální možnou splatností 30 let činí 59 500 korun měsíčně. U nového bytu 2+kk je cena, hypotéka i požadovaný měsíční příjem přiměřeně nižší.

Není divu, že prodeje nemovitostí razantně klesly, byť z vysokých čísel z dřívějška. „O koupi nemovitosti dnes uvažují takřka výhradně jen investoři, kteří se chrání před inflací,“ potvrdil Jiří Vančura z Trinity Bank. Byty zdaleka nezlevňují tak, jak se s nástupem drahých hypoték očekávalo. Týká se to zejména novostaveb. „Developeři nové byty nezlevňují,“ podotkl Vančura.

Týká se to i dalších měst. Relativně levné jsou Karlovy Vary. I zde však k obvyklému příjmu v regionu není nové 3+kk za hubičku. Průměrná cena je pět milionů korun.

Nejlépe z analýzy měst vycházejí splátky v Ústí nad Labem, kde jsou panelákové byty proti jiným regionům levné, což je dané tím, že řada čtvrtí má status sociálně vyloučených lokalit. Je to v porovnání Dataligence jedna z mála lokalit, kde se měsíční splátka hypotéky blíží běžnému nájmu, což motivuje ke koupi s hypotékou.

Starší 3+kk v Ústí nad Labem vychází na zhruba 2,3 milionu korun. Žadatel tak musí brát alespoň 25 tisíc korun čistého, aby měl na měsíční splátky k 11 tisícům korun měsíčně. Kromě toho potřebuje mít našetřeno 460 tisíc korun. Před zhruba 15 lety za to šlo ústecký byt pořídit rovnou celý.

To, že hypotéky jsou teď už jen pro žadatele s enormně velkými příjmy a úsporami, potvrzuje fakt, že podle ČBA se loni objem peněz poskytnutých hypoték propadl na nejnižší úroveň za deset let a počet hypoték je dokonce nejnižší za dvacet let.