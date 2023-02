PŘEHLEDNĚ: Kolik je třeba měsíčně investovat, abyste v důchodu nestrádali

Češi se pomalu, ale jistě investovat učí, i když v porovnání s vyspělejšími státy mají stále hodně co dohánět. Vzhledem k tomu, že jim není jedno, co se s jejich volnými finančnímu prostředky stane, volí stále častěji před méně výnosnými konzervativními spořicími produkty právě investice.

Zodpovězení otázky, kolik si dávat měsíčně stranou, abychom dlouhé roky v důchodu nestrádali a nemuseli se spoléhat jen na penzi od státu, není jednoduché. Záleží jak na věku, kdy se člověk začne připravovat, ale i na tom, kolik by si jednou přál mít naspořeno.

V prvé řadě záleží na tom, za jak dlouho do starobního důchodu půjdete. Ročníky 1965 a mladší to čeká nejpozději v 65 letech. Dále je třeba zvážit, jak dlouho budete chtít v penzi z našetřených peněz čerpat. Pochopitelně nikdo nemůže dopředu znát, jakého věku se dožije, nicméně dle statistických dat lidé v penzi stráví zhruba čtvrtinu svého života. A v neposlední řadě je ujasnit si, jaký chcete mít v důchodu měsíční příjem, resp. kolik budete chtít z naspořených peněz měsíčně čerpat.

Jaké ale budou například za 20 let ceny, nikdo nyní vědět nemůže, stanovení potřebné částky tak může vypadat složitě. Odborníci ze společnosti Portu radí při stanovování potřebných částek peněz na důchod přemýšlet v současných cenách: „Kolik byste chtěli mít měsíčně v důchodu, kdyby začal dnes?“. Výslednou částku, kterou je potřeba měsíčně investovat, pak jen pravidelně navyšujte o inflaci a růst cen tím vyvážíte.

Například 35letý člověk, který chce v 65 letech odejít do důchodu a po dobu 15 let čerpat ze svých uspořených peněz 25 tisíc korun měsíčně by měl nyní začít každý měsíc investovat zhruba 4500 korun.