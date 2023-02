Ani nahoru, ani dolů. Stagnace hypotečních sazeb pokračuje i v únoru

S nejvyššími úrokovými sazbami se klienti setkají u fixací úrokové sazby na jeden rok. Zatímco jednoleté fixace hypoték nad 80 procent hodnoty zástavy (LTV) zlevnily o 0,14 procentního bodu na hodnotu 6,26 procenta ročně, jednoleté sazby hypoték do 80 procent odhadní ceny nemovitosti (LTV) naopak mírně podražily, a to o 0,06 procentního bodu na hodnotu 6,76 procenta ročně.

Pokles sazeb 0,05 procentního bodu byl zaznamenán i u hypoték do 80 procent LTV s desetiletou fixací na 10 let, průměrná nabídková sazba tak činí 6,05 procenta ročně. Shodný pokles zaznamenaly i sazby hypoték nad 80 procent LTV u desetiletých fixací. Všechny ostatní fixace zdražily shodně o 0,05 procentního bodu.

„Podle současných prognóz by hypoteční sazby pro letošní rok měly vykazovat stagnaci doprovázenou jen mírnými výkyvy zapříčiněnými konkurenčním bojem jednotlivých bankovních ústavů. A to až do doby, kdy ČNB začne snižovat úrokové sazby. Toto asi nelze čekat dříve než koncem letošního roku. Při optimistických předpovědích by tak úroková sazby hypoték mohla začít klesat koncem letošního roku a při těch pesimističtějších předpovědích bychom se poklesu mohli dočkat až na jaře roku 2024. Nicméně půjde o pokles v řádu nízkých desetin procenta,“ dodal Sýkora.