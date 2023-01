Průměrná penze ženám vzrostla dvakrát více než mužům

Své zkušenosti s tím má i Marcela z Chomutova. „Odchovala jsem dvě děti, takže mi v lednu dorazilo o tisícovku víc. Někomu se to může zdát málo, ale při 14 000 měsíčně je to výrazné přilepšení, kdy si mohu dovolit třeba lepší jídlo,“ řekla Právu.

Na možnost výhodnějšího odchodu do mimořádné penze loni upozornilo samo ministerstvo práce a sociálních věcí. Doporučovalo ale, aby si lidé nechali přiznat předčasnou penzi a požádali o její pozastavení. Když pak odejdou do důchodu v řádném termínu, nebude jim krácena. Bude ale vycházet z výhodnějšího loňského výpočtu.

Odborníci přitom trvale po- ukazují na to, že odchody do předčasných důchodů nejsou pro stát ani společnost výhodné. Jednak to zatěžuje sociální systém, do kterého mohli déle odvádět svůj příspěvek, a potíže to působí i trhu práce.