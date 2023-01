Zmatky s výchovným, tisíce žen zatím čekají

Problémy s výchovným má i paní Venuše z Ústeckého kraje. „Přišla mi informace o tom, že se mi od ledna zvyšuje důchod a o kolik. Bylo tam zmíněno i to, že ženy mají nárok na výchovné, jenže tam nebylo uvedeno, kolik to bude v mém případě,“ řekla Právu.

„Zkoušel jsem to asi dvacetkrát, z toho osmnáctkrát mi to hlásilo, že všichni operátoři jsou obsazeni. V jednom případě mě to přepojilo na okresní správu až někde v Hradci, kde to po pěti minutách vyzvánění zvedla paní na recepci a pokusila se mě přepojit někam, kde to nikdo nebral,“ popsal situaci.