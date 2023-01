Vláda v létě zvýší důchody víc, než se čekalo

Na konci prosince Jurečka přitom uvedl, že mimořádné přidání v červnu nebo červenci by mohlo v průměru činit 670 až 700 korun.

Podle ekonomů kvůli lednovému přeceňování zboží a služeb či ukončení energetického úsporného tarifu opět stoupnou. Hranice pětiprocentního růstu cen by tak mohla být překonána již tento nebo příští měsíc. „Předpokládám, že po 10. únoru (kdy Český statistický úřad zveřejní údaje o inflaci za leden) už budeme mít finálně jasno,“ uvedl Jurečka.

Očekávané částky podle něj představují jen odhad, v jakém rozptylu by se mohlo mimořádné navýšení v červnu či červenci pohybovat. Loni kvůli zdražování se penze valorizovaly hned dvakrát, v červnu a potom v září.

Jurečka v pondělí zdůraznil, že je proti případnému seškrtání výchovného, jak to kvůli zvládnutí rostoucího zadlužování doporučila Národní ekonomická rada vlády (NERV), a nakloněn je tomu ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS).

„Nejsem ochoten připustit debatu, že by se výchovné škrtalo,“ odmítl rezolutně Jurečka. Podle něj toto opatření přispěje k vyšší udržitelnosti důchodů díky vyššímu počtu dětí, tedy budoucích přispěvatelů na penze.

Za letošní „hlavní výzvu“ pro svůj resort považuje Jurečka přípravu důchodové reformy. Na její podobě by se chtěl v koalici i s opozicí shodnout do konce prvního čtvrtletí. Nastavení jednotlivých opatření už úřad propočítal, informoval ministr.

Výsledky chce ale zveřejnit až po diskusi politiků. Ve druhém čtvrtletí by pak ministerstvo připravilo návrh zákona. Část kroků by měla platit od ledna příštího roku, a to třeba možnost dřívějších penzí pro některé náročné profese, zmínil Jurečka.