Pozor na přehnané ceny u zničených bytů

Jednotek do jednoho milionu korun se na Sreality.cz prodává už o poznání více, a to více než 550. Například třicetimetrové jedna plus jedna v Ostravě-Zábřeh, dvě desítky bytů v Karviné. Do této hranice se zde vejdou i jednotky 2+1. Celkově šest desítek hlavně menších bytů se do milionu nabízí také kolem Karlových Varů.