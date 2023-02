Byty poprvé od roku 2013 zlevnily

Ceny bytů v Česku ve čtvrtém čtvrtletí roku 2022 v mezičtvrtletním srovnání poprvé od začátku roku 2013 klesly, a to v průměru o 0,7 procenta. Trh s nemovitostmi pokračoval v poklesu. Jak u bytů, tak u rodinných domů se poptávka dále mírně snížila. Pouze u pozemků zůstala stabilní, stejně jako růst cen. Vyplývá to z HB Indexu Hypoteční banky, jež patří do skupiny ČSOB.

Foto: Petr Janiš, Právo Ilustrační foto

Článek HB Index je založený na reálných odhadech tržních cen nemovitostí, které si prostřednictvím hypotečního úvěru pořídili klienti Hypoteční banky. Banka index poprvé zveřejnila v dubnu 2011. „Poslední kvartál 2022 symbolicky završil vývoj zejména druhé poloviny roku,“ uvedl předseda představenstva Hypoteční banky a ČSOB Stavební spořitelny Martin Vašek. Vysoké ceny úvěrů a jejich nižší dostupnost ve spojení s celkovou ekonomickou situací vedly podle něj k dalšímu ochlazení trhu. Tempo růstu cen dále zpomalilo i u rodinných domů. Ve srovnání mezi čtvrtletími se snížilo z 2,6 na 1,8 procenta. Pouze pozemky si zachovaly dynamiku a ceny rostly o 4,5 procenta. Ceny starších bytů spadly za rok až o pětinu Ekonomika U bytů pokračoval odliv poptávky podobně jako v třetím čtvrtletí. „Za celý rok 2022 zaznamenáváme pokles zájmu o 30 procent proti předchozímu roku. Nejvíce se snížila poptávka po bytech v kategorii 3+1 a 3+kk,“ upozornil Vašek. Vysoké úrokové sazby a snížení dostupnosti bytů vedly naopak ke zvýšení zájmu o nájemní bydlení. Důsledkem nižší poptávky je i nárůst počtu dostupných bytů na trhu o 100 procent proti roku 2021. V Praze jsou ceny stabilní Ceny bytů klesly napříč všemi regiony. Největší průměrné poklesy cen (o dvě procenta) zaznamenaly Karlovarský, Moravskoslezský a Středočeský kraj. Naopak v Praze ceny zůstávají zatím spíše stabilní. Odliv poptávky se dotkl i nových projektů, kde ceny spíše stagnují. Nejistoty budoucího vývoje cen jak nemovitostí, tak stavebních prací vedou developery k tomu, že ve vybraných případech pozastavují uvádění nových bytů na trh. I u rodinných domů se poptávka výrazně snížila, u rekreačních nemovitostí téměř zamrzla. „U rodinných domů nedošlo k žádným zásadním změnám. Poptávka klesá a s ní se zpomaluje tempo růstu cen. Zájem se přesunul k menším úspornějším nemovitostem, naopak velmi těžko se prodávají větší domy bez rekonstrukce,“ uvedl Vašek. Omezení poptávky mělo podle něj pozitivní dopad na řešení problémů se stavebními materiály. Nejvíce se staví ve Středočeském kraji a okolí Brna. Je možné i zaregistrovat nárůst zájmu o mobilní domy, kontejnerové domy nebo modulární dřevostavby, dodal Vašek. U pozemků se mezi čtvrtletími sice růst cen velmi mírně zpomalil, avšak za celý rok právě pozemky zaznamenaly nejvyšší nárůst, a to o 22,2 procenta. Z cenových důvodů roste zájem o lokality hůře dostupné a vzdálenější od velkých měst. Projevuje se zájem i o pozemky, které mají určitá omezení pro klasickou stavbu rodinného domu, ale umožňují výstavbu takzvaného mobilheimu nebo objektu pro přechodné bydlení (objekt s číslem evidenčním). Růst nájmů zabrzdil, ale záleží na místě Finance