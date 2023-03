Ničemu nepomůže. Stavebním spořitelnám se nelíbí Stanjurův plán osekat státní příspěvek

„Pokud by nastala situace, o které mluví pan ministr, tak je potřeba si uvědomit, že kýžený pozitivní efekt by to nepřineslo nikomu: ani českým domácnostem, ani státní kase. Vláda se žene za tím, že uspoří čtyři miliardy ročně, ale na druhé straně státu narostou výdaje z dalších rozpočtových kapitol. Například příspěvek na bydlení, který je nyní osm miliard, meziročně roste mezi 7 a 10 procenty a dynamika tohoto růstu je primárně způsobená tím, že domácnosti se dostávají do energetické chudoby a nezvládají platit svoje účty za energie. Kdyby se na to stát podíval komplexně, tak je daleko efektivnější využít systému stavebního spoření k řešení příčiny tohoto jejich problému,“ řekl Právu generální ředitel Modré pyramidy Michael Pupala.