Kdy je možné odejít do předdůchodu

Předčasný důchod není jedinou alternativou pro člověka, který chce odejít do penze pár let předtím, než mu vznikne nárok na řádný důchod. Jestli se stanou předčasné důchody méně výhodné, jak o tom hovoří vláda, například kvůli většímu následnému krácení výše starobní penze, je namístě o to více zvažovat i jiné možnosti. Jednou z nich je předdůchod.

Foto: Profimedia.cz Ilustrační snímek