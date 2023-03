Fiala (SPD) po jednání s Jurečkou: Odmítáme snížení reálných důchodů

Středečního jednání, které proběhlo ve středu dopoledne před zasedáním kabinetu, se za SPD vedle Fialy účastnila ještě místopředsedkyně sociálního výboru Lucie Šafránková, která by se měla stát členkou důchodové komise ministerstva.

SPD zároveň zásadně odmítá zvyšování věku do důchodu. „SPD nikdy nezvedne ruku pro zvýšení odchodu věku do důchodu na 68 let,“ řekl Fiala.

Jurečka uvedl, že v důchodové reformě by žádný konkrétní věk být uváděn neměl. „Věk 68 není hodnota, která by se měla propsat do legislativního textu důchodové reformě,“ řekl.