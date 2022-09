Kdy je vhodný předdůchod a jak se na něj připravit

Přestat pracovat nejpozději v 60 letech by se líbilo valné většině Čechů, naznačují to průzkumy výzkumných agentur, stejně tak aktuální anketa Novinek.

O jeho přiznání můžete požádat nejdříve tři roky před dosažením svého důchodového věku (činí-li váš důchodový věk 63 let a méně), pokud je ale vyšší než 63 let, můžete o tento důchod požádat až o pět let dříve před jeho dosažením, nejdříve však od 60 let věku.