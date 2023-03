Předčasné důchody mohou být výhodné i v letošním roce

„Považuji za pravděpodobné, že přelom letošního a příštího roku bude mít obdobný vliv jako přelom minulého roku a přiznání důchodu letos bude výhodnější než odklad na nový rok 2024,“ řekl Právu důchodový poradce Martin Kohoutek.

Záleží podle něj ovšem i na tom, jaké změny nakonec vláda provede ve valorizacích důchodů. Teprve v září pak půjde propočítat několik scénářů – přiznání důchodu už letos včetně výplaty, nebo přiznání důchodu bez výplaty s pokračující důchodově pojištěnou výdělečnou činností (tzv. výpočtová zamítačka), anebo odklad přiznání důchodu až na příští rok.

„Tyto propočty a úvahy se určitě netýkají jen lidí, kteří mají řádný nárok na důchod v roce 2024, ale i v roce 2025 a dále. Samozřejmě čím v pozdějších letech chcete důchod začít pobírat, tím je výpočet méně přesný a jedná se o odhad,“ podotkl Kohoutek.

To, že pro řadu lidí bude stále výhodné si o důchod požádat, si myslí i další experti. Relativní výhodnost odchodu do předčasného důchodu na konci letoška nicméně bude nižší, než tomu bylo loni.

„Jednak reálné mzdy, od kterých se výhodnost odchodu do předčasného důchodu odvíjí, v loňském roce klesaly o 7,6 procenta, přičemž jejich pokles v roce 2023 bude zhruba třetinový (asi 2,6 %),“ sdělila Právu Národní rozpočtová rada.

„Tuto výhodnost bude snižovat i současná podoba mimořádné červnové valorizace, kde nebude nárůst procentní výměry tak vysoký, jak by tomu bylo podle původní verze zákona nebo při mimořádných valorizacích loni,“ dodala Národní rozpočtová rada.

Příští rok do důchodu: o 3000 méně Domácí

„Záleží, jak se změní valorizační mechanismus poté. V principu jde o to, že když je vysoká inflace, tak výhoda pracovat o rok déle je přebita tím, že dostanete vysoké valorizace natrvalo do důchodu,“ vysvětlil ekonom think-tanku IDEA Filip Pertold.

„Pokud zažádáte až příští rok, nebo třeba o pár dnů později – stačí zažádat ne v prosinci, ale v lednu – tak valorizaci minulého roku nedostanete. Dostanete navíc jen to, co vám vyplývá z výpočtu daného roku,“ dodal.

Velkou roli ve výhodnosti letošních předčasných odchodů do penze může sehrát i Ústavní soud. Pokud by (nejspíš verdikt vynese až na podzim) odmítl vládní snížení červnové valorizace, pak by se průměrná penze zpětně od června mohla zvednout o tisícovku, což by předčasné penze zvýhodnilo.

S ohledem na probleskující dílčí informace se zatím nedá vyloučit ani to, že vláda by předčasné důchody znevýhodnila už od července. Server Seznam Zprávy upozornil na pracovní návrh ministerstva práce, podle kterého by se měla sjednotit penalizace za předčasný odchod do penze.

Nyní platí, že čím blíže má žadatel k řádnému termínu, tím je penalizace za předčasný odchod nižší. Nově by měla být pevně stanovena na koeficientu 1,5 %. Teď se v období do 360 dnů před tímto nárokem důchod zkrátí o 0,9 % z výpočtového základu důchodu za každých započatých 90 dnů. Od 361. dne do 720. dne před tímto nárokem se penze krátí o 1,2 % a teprve 721 a více dnů před nárokem na řádný důchod se zkrátí o 1,5 % z výpočtového základu za každých 90 dnů.

Ministerstvo též zvažuje, že by se předčasných důchodů netýkala valorizace zásluhové části. Další novinkou by mohlo být, že před řádným důchodovým věkem by mohli o penzi žádat pouze lidé, kteří se 40 let účastnili důchodového pojištění.

Pokud by doba pro důchod nezačala růst výrazněji nad 65 let, mohlo by to ohrozit některé vysokoškoláky, kteří často dokončují školu, když jim je 25 let a více a teprve potom se stávají účastníky důchodového pojištění. Nyní vzniká nárok na řádný i předčasný starobní důchod, je-li člověk pojištěný 35 let.

„Měnit budoucí výše důchodu například pro následující rok nebo snad i letos, považuji za krajně necitlivé. Je obvyklé, že člověk například na začátku roku počítá s nějakou výší důchodu, kterou získá koncem roku, začne třeba ukončovat svoji pracovní kariéru a v průběhu roku se dozví, že mu bude důchod více krácený? To není dobře,“ řekl Kohoutek.

Anketa Plánujete jít v letošním roce do předčasného důchodu? Ano, každopádně. 0 % Uvažuji o tom, ale váhám. 0 % Ne. Neuvažuji. 0 % Celkem hlasovalo 0 čtenářů.

Předčasné penze, další rána rozpočtu, říká Pertold Domácí