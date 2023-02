Do předdůchodu loni odešlo nejvíc lidí od jeho zavedení

Lidí, kteří loni odešli do takzvaného předdůchodu, bylo nejvíce od doby, co tato možnost existuje. Počet jeho příjemců dosáhl ke konci prosince 5335. To je o 1028 více než předloni, meziroční nárůst dosáhl téměř 24 procent.

Do předdůchodu lze odejít, když člověk například krátce před dovršením důchodového věku nenachází na pracovním trhu odpovídající uplatnění nebo když už to prostě nezvládá. Zároveň ale nechce odejít do předčasného důchodu, protože by ho měl trvale zkrácený.