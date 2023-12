Změny v penzijku: stát přispěje až od úložky 500 Kč

„Zákon sleduje dva propojené cíle – nabídnout občanům širší a atraktivnější možnosti státem podporovaných produktů spoření na stáří a zároveň jejich úspory zapojit do rozvoje českého kapitálového trhu,“ shrnul dříve cíl změn ve třetím penzijním pilíři ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS).

Za vloženou pětistovku dostane účastník od státu stokorunu, pokud by spořil méně, nedostane nic. Dál bude státní příspěvek lineární a bude představovat pětinu příspěvku účastníka.

Takže při měsíční úložce 600 korun stát přispěje 120 Kč, při uložených 900 korunách pošle 180 Kč. To ovšem bude méně než teď, kdy lidé v těchto případech dostávají 150, respektive 210 korun.

O státní příspěvek může podle penzijních společností přijít až milion lidí. Zhruba čtvrt milionu z nich navíc hrozí, že uváznou v pasti: sice mohou nevýhodný systém opustit, jenže tím přijdou o všechny přiznané státní příspěvky, tedy i tisíce korun. Část z nich by dokonce mohla přijít o celou úsporu.

Háček je v podmínkách pro jednorázové vyrovnání z penzijního spoření. Vedle dosažení věku 60 let je to minimálně pět let spoření.