Zrušíme dlouhodobé fixace u hypoték, hrozí banky

„Lze tedy spekulovat, že proces mizení dlouhých fixací možná započal,“ podotkl Hrubý. Banky se obávají toho, že se v průběhu let může změnit cena peněz na trhu proti té, za kterou hypotéku poskytly, a kvůli odchodu klienta během fixace by tak prodělaly. Čím je fixace úrokové sazby delší, tím je pro ně toto riziko vyšší.

„Výše čtvrt procenta ročně a celkově maximálně jednoho procenta to nesplňuje. Dostali bychom se do situace, kdy klient bude vystaven potenciálním sankcím, ale banky nebudou mít dostatečnou jistotu, že klient dostojí svému závazku, a nepromítnou to v úrokových sazbách,“ uvedl Brejl.

„K tomu by mohlo dojít, pokud by tento poplatek nebyl zaveden. Banky by ještě více promítaly možné budoucí ztráty do vyšších sazeb pro všechny žadatele o hypotéky. Mohlo by dokonce dojít i na rušení delších fixací či fixací jako takových,“ prohlásil.