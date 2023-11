Nejčastější chyby při spoření na stáří? Nízké částky i špatná strategie

Při spoření totiž podle odborníků dělají pět základních chyb. První z nich je, že začínají šetřit příliš pozdě. Říká se totiž, že člověk by měl odcházet do penze ideálně s našetřenými dvěma miliony korun, aby si dokázal udržet svoji dosavadní životní úroveň. Našetřit takový balík ale trvá. „Nemá-li střadatel jiné zdroje, například z pronájmu nemovitosti nebo z pravidelného investování, zabere tato částka i při vyšších pravidelných vkladech v doplňkovém penzijním spoření třicet let,“ řekl Pavel Vaněk, manažer UNIQA pro penzijní a investiční zákazníky.

Měli by proto sáhnout k dynamičtějším formám investování. Samozřejmě s vědomím výkyvů na akciových a dalších trzích, které se v dlouhodobém výhledu daří lépe kompenzovat. „U doplňkového penzijního spoření sice účastník žádnou garanci nemá, nicméně šanci na slušný výnos mu dává právě dynamičtější investování. Pokud ovšem zbývá do konce smluvní doby 8 a méně let, člověk by naopak měl volit konzervativnější formu investic a neriskovat, že v případném období propadu přijde o dříve získané výnosy,“ varoval Vaněk.