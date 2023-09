Zemědělci prudce zlevňují, udělejte to taky, vyzývají ekonomové obchodníky s potravinami

Podle hlavního ekonoma BHS Štěpána Křečka by tento propad měli potravináři a obchodníci promítnout do svých cen a začít zlevňovat. „Vzhledem k prudkému poklesu cen zemědělských výrobců a zlepšující se situaci na energetických trzích již nic nebrání zlevňování potravin v obchodech. Jestliže potravináři a obchodníci přesto nebudou zlevňovat, tak budou zneužívat svého postavení na úkor zákazníků,“ řekl.

Podobně to vidí také analytik Raiffeisenbank Martin Kron. „Z těchto čísel lze vyvodit, že ceny potravin by měly dále přispívat k nižší inflaci v dalších měsících. Pokud by tomu tak nebylo, tak ve sporu o tom, zda za vysoké ceny potravin jsou zodpovědní spíše zemědělci, zpracovatelé, či obchodníci, o čemž se ve veřejném prostoru horečně diskutovalo, by zemědělci z této otázky vypadli,“ uvedl.