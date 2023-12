Zda se ostravská huť rozjede, závisí na jednáních Tamehu a Liberty

Právě kvůli překážce na straně zaměstnavatele jsou zaměstnanci hutě dnes naposledy letos v práci. Zítra už mají volno, až do 2. ledna. Na dotaz, co se stane do 3. ledna, kdy mají přijít opět do práce, Šedivý odpověděl: „Bude to záležet na tom, jak se dál bude řešit problém s Tamehem. Protože bez Tamehu nemůžeme nastartovat vysokou pec.“