Liberty Ostrava dluží dvě miliardy. Nikdo s námi nemluví, stěžují si zaměstnanci

„My se tomu, co se mezi nimi děje, zatím smějeme. Já vím, zní to jako paradox, smát se v této situaci. Ale co nám zbývá? Nikdo s námi nemluví, neinformuje nás, zprávy máme z médií a my musíme zvládat svou práci,“ popisoval dlouholetý zaměstnanec ostravské hutě.

Muž dodal, že zatím se to prostě na pracovišti řeší s nadsázkou. „My totiž stále věříme, že se to změní, že se firmy mezi sebou domluví. Ono totiž kdyby to Tameh uzavřel, tu páru, všechno, tak by to byl obrovský problém. Nastalo by obecné ohrožení, to by tam bouchlo. Oni to prostě nemůžou ze dne na den uzavřít, to nejde, proto věříme, že se domluví,“ vysvětloval zaměstnanec Liberty Ostrava.