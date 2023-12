Ostravským hutníkům se hlavami honí řada myšlenek, o práci se bojí všichni

„Ať to už ku… zavřou,“ houkne jeden z hutníků směrem k hloučku novinářů postávajících u brány do huti a odchází pryč. Nebudu se raději vyjadřovat. Nechci, nebo jen odvrácená hlava na stranu. Takové jsou nejčastější reakce zaměstnanců podniku, který už v říjnu odstavil dočasně z provozu poslední vysokou pec a nyní je v teplém útlumu i koksovna. „Je to jeden velký bordel. Co na to mám říct,“ ptá se žena vycházející z areálu firmy. Kdy se půjde letos naposledy do práce, ji nezajímá, má nemocenskou. Po nové práci se ale nedívá. „Mám rok do důchodu,“ vysvětluje proč.