Tameh Czech v úpadku, většina zaměstnanců hutě Liberty Ostrava nepůjde od pátku do práce

Tameh, dříve ArcelorMittal Energy Ostrava, zaměstnává 325 lidí a jejími vlastníky jsou napůl někdejší majitel ostravské hutě ArcelorMittal a polská energetická skupina Tauron. Jde o teplárnu, jejímž jediným zákazníkem je Liberty Ostrava.

Právě kvůli neplacení za dodávky energie od huti Liberty Ostrava dostaly Tameh do dluhů. Ty dnes převyšují čtvrt miliardy korun. Na druhou stranu zhruba dvě miliardy dluží huť Tamehu. Aby se huť před největším věřitelem ochránila, požádala na konci listopadu Krajský soud v Ostravě o individuální moratorium a ten jí vyhověl. Tameh se proti tomu odvolal a sám pak na sebe podal návrh na insolvenci. Tomu soud vyhověl.

„Nálada je hodně špatná a je to možná svým způsobem i nějaké takové vystřízlivění z toho, že si vždycky lidi mysleli, že Tameh jako srdce firmy bude to poslední, co půjde na řadu. Že bez energetiky fabrika nepojede. A teď je to pro ně o to horší, že jsme mezi prvními,“ míní předsedkyně odboru v Tamehu Alena Sobolová.

Liberty Ostrava dluží dvě miliardy. Nikdo s námi nemluví, stěžují si zaměstnanci

Upozornila, že spor obou firem už dělá rozepře i mezi samotnými zaměstnanci hutě a Tamehu. „Averze vůči zaměstnancům Tamehu se projevuje už i v kantýnách, kde jim zaměstnanci Liberty dávají najevo: Vy jste ti viníci, kvůli vám to nejede. A to je špatně,“ myslí si Sobolová. „Byli jsme vždycky kolegové, co byli za jedním plotem. Byli jsme vzájemně svázáni a vždycky to nějak fungovalo. Ale teď je nálada hodně špatná,“ zopakovala.

Hutníci budou doma

Protože jediným zákazníkem Tamehu je Liberty Ostrava, dotkne se úpadek i jí. Aktuálně zůstane většina z šesti tisíc zaměstnanců hutě od pátku doma. Tameh totiž přestane ve čtvrtek dodávat do firmy veškeré energie. „Nejpozději od pátku bude většina zaměstnanců doma, zítra budeme projednávat za jakých podmínek. Podle nás by měli být zaměstnanci doma na sto procentech svého platu, protože se jedná o překážku ze strany zaměstnavatele,“ řekl předseda odborového svazu KOVO v Liberty Ostrava Petr Slanina.

Vinu za to, jak spor obou firem, které jsou na sobě závislé, pokračuje, přičítá oběma stranám. „Prostě dva podnikatelské subjekty, které nemají absolutně žádné vazby na tento region, si z nás dělají bitevní pole,“ povzdychl si Slanina, který si myslí, že cesta ke smíru mezi Tamehem a Liberty stále existuje. „Zaměstnanci jsou z toho rozladění, naštvaní i vystrašení, protože jsme si nedovedli představit, že by k tomu mohlo dojít,“ popsal situaci v huti.

Propouštění prý zatím nehrozí

Slanina i Sobolová odmítli, že by jejich firmy chtěly i přes obrovské komplikace začít propouštět. A stejně hovořila i mluvčí Liberty Ostrava Kateřina Zajíčková: „Zaměstnance budeme informovat o všem, co potřebují vědět. Propouštění se neplánuje.“

Podle Zajíčkové už je koksovna odstavena, jde o tzv. teplý útlum, a dočasně nyní budou odstaveny všechny ostatní provozy vyjma rourovny. Tam má výroba pokračovat. V lednu by pak chtěla huť opět zprovoznit vysokou pec č. 3 a následně zvýšit výrobu. „Už jsme hlavním partnerům představili podrobnosti optimalizačního plánu, který zlepší provozní, obchodní a finanční výsledky společnosti. Plán by měl vést k úplnému splacení pohledávek věřitelů Liberty Ostrava a získal už podporu významného věřitele,“ sdělila Zajíčková, o koho se jedná však neřekla. Dvěma největšími věřiteli hutě jsou český stát, kterému Liberty dluží zhruba miliardu za splacenou půjčku u státní pojišťovny Egap, a Tameh. Tomu ostravská huť dluží zhruba dvě miliardy.

Vedení Tamehu nechtělo dnes situaci komentovat. Její mluvčí Patrik Schober pouze zopakoval svoje slova z pondělí, kdy uvedl, že OKD obdrží platbu za uhlí, které bude dodáno do Tamehu, který tak bude schopen řízeně ukončit provoz do středy. A doplnil, že firma čeká na výsledek středeční schůzky mezi zástupci Liberty s ministrem průmyslu a obchodu Jozefem Síkelou (STAN).

Podle šéfky odborů v Tamehu to nyní vypadá tak, že se všichni zajímají jen o to, aby se bezpečně odstavily agregáty a nevznikla žádná katastrofa. „Ale to my nechceme. My chceme, aby majitelé Liberty a Tamehu spolu jednali, aby se domluvili na zaplacení oboustranných dluhů, aby se zrevidovala smlouva, která dělá největší problém mezi oběma firmami, a aby se rozjel provoz. Zaměstnance spor mezi majiteli moc nezajímá, zaměstnanec chodí do práce, aby vydělal, uživil rodinu a platil si svoje závazky,“ vzkázala majitelům i manažerům obou společností.