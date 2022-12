Zaměstnavatelé čekají příští rok stagnaci

„Ekonomika bude postupně zpomalovat. Trend je patrný z řady dat, od výhledu zakázek u nákladní dopravy přes šetření mezi podniky až po očekávání stagnace růstu v eurozóně. Vidíme, že se poptávka ochlazuje. Proto očekáváme v roce 2023 další zpomalení růstu na 0,9 procenta či níže,“ řekl ředitel sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu a dopravy Bohuslav Čížek. Důležité podle něj bude to, zda se podaří dotáhnout všechna opatření k cenám energií pro firmy.

Vysoký růst cen elektřiny a plynu vede k vysokému růstu nákladů firem a výdajů domácností, a to navzdory zavedeným vládním opatřením, protože efekt stropů účinných od ledna 2023 je zatím jen dílčí, upozornil Diro. Zejména na podnikatele podle něj negativně doléhá časová prodleva při zavádění opatření. Účinek vládních opatření limitují omezení daná evropskými předpisy, takže přijímaná opatření mohou podle něj sice inflaci zmírnit, nikoliv však vrátit ceny k úrovni loňského léta, dodal.

„Firmy se budou nadále potýkat především se zdražováním veškerých vstupů na jedné straně a nemožností promítnout tyto náklady v plné míře do cen pro zákazníky. Pokud by to udělaly, ztratí konkurenceschopnost. Kupní síla totiž v důsledku rekordní inflace neustále klesá,“ řekla generální ředitelka Asociace malých a středních podniků Eva Svobodová.