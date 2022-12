Zálohy je možné snížit, ale pozor na nedoplatek

S tím, jak stále většímu množství domácností začínají přicházet nové rozpisy záloh energií – často mnohem vyšší než dosud, až do úrovně stropu stanoveného vládou, začínají lidé přemýšlet, zda zálohu nesnížit. Dodavatelé jim to většinou umožňují, a to zejména v případech, kdy mají dobrou platební historii.

Foto: Profimedia.cz Ilustrační snímek

Článek Například u ČEZ si lidé s dobrou platební morálkou, kteří se rozhodli energiemi kvůli jejich vysoké ceně šetřit, mohou snížit zálohu až o polovinu. Ti, kdo v minulosti platili pozdě, mají možnosti snížit zálohu omezenější. „Odběratel by měl vědět, že zálohy podle zákona stanoví dodavatel energií, a to nejvýše v rozsahu důvodně předpokládané spotřeby. Zákazník může, ale nemusí, dodavatele přesvědčit o potřebě úpravy záloh, pokud například investoval do zateplení domu, pokud začal využívat jiný zdroj tepla, pokud velkou část topného období bude trávit v zahraničí a podobně,“ potvrdila Právu ředitelka spotřebitelské organizace dTest Eduarda Hekšová. Uvažovat o snížení záloh je tak vhodné třeba v případě, že domácnost kromě zateplení třeba vyměnila okna, pořídila úsporné spotřebiče nebo z úsporných důvodů výrazněji snížila teplotu vytápění v bytě nebo domě. Domácnost může dodavatele přesvědčit o úpravě záloh, pokud například výrazněji snížila teplotu vytápění Nastavené zálohy Hekšová doporučuje naopak neměnit, pokud podobné důvody pro jejich snížení neexistují. Zákazník by pak vzniklý nedoplatek nemusel být schopen najednou zaplatit. Pomůže samoodečet Rodinám při plánech na snížení záloh pomůže i samoodečet. Tím zjistí skutečnou spotřebu, protože distributoři ji nemusejí vždy zjišťovat osobně, nýbrž jim stačí odhad. V tom případě zohlední pro odhad spotřebu z minulých let, a pokud domácnost už letos spotřebu výrazněji snížila, nemusela by se tato nižší spotřeba v zálohách na příští rok projevit. Co je potřeba k samoodečtu Výrobní číslo měřicího přístroje EAN (číslo odběrného místa elektřiny) nebo EIC (plynu) Stav měřidla (případně dva stavy u dvoutarifních sazeb) Zdroj: ERÚ Samoodečet může zákazník podle Energetického regulačního úřadu územně příslušnému distributorovi zaslat až desetkrát ročně, k tomu ještě jednou k poslednímu dni roku. Samoodečty se následně zohlední ve vyúčtování. Anketa Budete dělat samoodečet plynu či elektřiny? Už jsem udělal/a. 31,8 % Chystám se na to. 18,2 % Jen když mě dodavatel vyzve. 15,9 % Ne 34,1 % Celkem hlasovalo 44 čtenářů. K samoodečtu je potřeba mít k dispozici výrobní číslo elektroměru nebo plynoměru, číslo odběrného místa a stav měřidla. Často bývá potřeba doložit údaj, například fotografií s datumovkou. V aplikaci i na pobočce Lidé letos samoodečty využili v mimořádně vysoké míře, jen ČEZ a E. ON jich dohromady lidé poslali na 800 tisíc. ČEZ k tomu ovšem zákazníky před pár týdny vyzýval. Následná změna záloh je nejjednodušší v aplikaci v mobilním zařízení nebo na internetových stránkách dodavatele. Po přihlášení do aplikace totiž už nepotřebujete zadávat identifikační osobní údaje, jako například jméno, rodné číslo nebo číslo odběrného místa. Alternativou je změna záloh e-mailem, po telefonu zavoláním na infolinku dodavatele nebo při osobní návštěvě na pobočce, což některým zákazníkům vyhovuje nejvíce. V tom případě je ale potřeba mít s sebou číslo odběrného místa a doklad totožnosti. Pokud volíte osobní návštěvu, doporučuje se objednat si schůzku předem, abyste se na pobočce vyhnuli čekání navíc. Objednat se lze přes internetové stránky dodavatelů. Kontakty na velké dodavatele ČEZ bezplatná linka 800 810 820 PO-NE 7:00-20:00 na webových stránkách na pobočce, objednání PRE bezplatná infolinka 800 550 055 PO-PÁ 8:00-18:00 na webových stránkách osobně na dvou zákaznických centrech v Praze E.ON bezplatná infolinka 800 77 33 22 PO-PÁ 7:00-20:00 na webových stránkách dotaz e-mailem: info@eon.cz na pobočce, objednání innogy bezplatná infolinka 800 11 33 55 nonstop, v noci digitální asistent na webových stránkách na pobočce, objednání MND bezplatná infolinka 800 400 500 PO-NE 8.00-20:00 v zákaznickém portálu dotaz e-mailem mnd@mnd.cz osobní návštěva pobočky v Hodoníně nebo Praze Pražská plynárenská infolinka 267 175 333 PO-PÁ 8:00-18:00 na webových stránkách na pobočce, objednání Centropol zákaznická linka 478 575 555 PO-PÁ 8:00-18:00 na webových stránkách na pobočce, objednání