Zákazníci v USA utratili na Black Friday na internetu rekordní objem peněz

Zákazníci ve Spojených státech utratili při slevové akci Black Friday (Černý pátek) na internetu rekordních 9,8 miliardy dolarů (218 miliard Kč). Meziročně je to o 7,5 procenta více, uvedla společnost Adobe Analytics. Podle zpravodajského serveru CNBC je to další důkaz, že spotřebitelé jsou citliví na cenu a cíleně vyhledávají co nejlepší nabídky na internetu. Loni je omezovaly vyšší ceny benzinu a potravin. V Británii využilo tradiční předvánoční akci méně lidí než loni.

Foto: Envato elements Ilustrační foto