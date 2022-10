Volkswagen v Líních ustupuje. Projekt má být výrazně menší

Investor nyní souhlasí s tím, že průmyslová zóna bude menší a počet pracovníků se sníží o dva tisíce. Právu to ve středu potvrdil mluvčí Škody Auto Pavel Jína. „Počet zaměstnanců by neměl na základě dohody s obcemi a se státem pro celou zónu přesáhnout pět tisíc,“ řekl Právu. Podle neveřejného dokumentu ministerské pracovní skupiny, jejž má redakce Práva k dispozici, měl mít průmyslový park až 7000 zaměstnanců, z čehož na gigafactory by připadlo až 4000 osob.