Gigafactory v Líních u Plzně: Volkswagen slaví, obyvatelé mají obavy

Gigafactory má vyrůst mezi Líněmi a Dobřany na ploše zhruba 400 hektarů. Podle plánu tady zaměstnání najde až 4000 lidí. Definitivní slovo ze strany Volkswagenu padne do konce roku. Nicméně zástupci Škody Auto, která do koncernu patří a jež by se stala významným odběratelem baterií, byli ze středečního rozhodnutí velmi potěšeni. „Gigafactory v České republice by byla skvělou cestou, jak podpořit transformaci průmyslových technologií a pracovní síly. Vznikla by zde perspektivní pracovní místa,“ konstatoval člen představenstva Škody Auto Martin Jahn.