V pondělí má vláda řešit zastropování cen a mimořádnou daň

„To znamená, že domácnosti budou vědět, co je maximální cena, kterou zaplatí. Ty, kterým to nebude stačit, mohou využít další cesty a robustnost sociálního systému, jako například požádat si o příspěvek na bydlení,“ uvedl ministr.

Dodal, že příspěvek pro letošní rok bude vyplacen bez ohledu na to, zda vláda rozhodne o zastropování cen energií pro domácnosti. Mohlo by dojít i k navýšení příspěvku. „Je možné, že se ta otázka na vládě znovu otevře,“ uvedl.

Pro příští rok by mohlo být upuštěno od plošné výplaty příspěvku a pomoc by mohla být podle Síkely adresná.

Vláda by podle něj měla na základě zákona o cenách prosadit regulaci cen energie, a to na základě nákladové ceny plus přiměřeného zisku. „Dejme tomu zisk, který je průměrem za posledních několik let před energetickou krizí,“ dodal.