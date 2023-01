Tesla i Meta loni ztratily přes 60 procent, oslabily i akcie ČEZu či Gazpromu

Další společnosti už ztrácely. Velmi volatilní byly akcie ČEZu, a to i přesto, že energetickým firmám se obecně letos velice dařilo. „Zhruba do června byla cena ČEZu o téměř +50 % vyšší (cca 1200 CZK) než na konci roku 2021. Pravděpodobně to byla reakce na vysoké ceny elektřiny a také na vyhlídku restrukturalizace. Pak nicméně přišla masáž speciálních daní – strop na výrobu a daň z mimořádných zisků. To znamenalo, že cena klesla na 770 CZK. V ročním hodnocení to znamená pokles o 6,89 %,“ uvedl akciový analytik Komerční banky Bohumil Trampota.