Tesla jen těžila z „cool chlapa“ Muska, tvrdí přední ekonom

Laureát Nobelovy ceny za ekonomii Paul Krugman přirovnal akcie Tesly k bitcoinu a prohlásil, že je nad vodou drží jen víra jejich zapřisáhlých investorů. Opřel se také do zakladatele této automobilky a jednoho z nejbohatších lidí světa Elona Muska. Krugman to napsal ve svém sloupku pro server deníku The New York Times.

Foto: Profimedia.cz Ekonom a držitel Nobelovy ceny Paul Krugman.