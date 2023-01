Technologická firma Prahy loni zdvojnásobila tržby, letos dokončí výměnu přístřešků MHD

Dodal, že firma poskytuje služby i firmám města nebo městských částí, městským částem nebo státním organizacím. Ty se týkají například slavnostního a vánočního osvětlení nebo kamerových systémů. Tyto příjmy nicméně podle Jílka nesmějí překročit 20 procent celkových tržeb, protože v opačném případě by magistrát nemohl firmě zadávat zakázky v takzvaném in-house režimu, tedy napřímo bez veřejné soutěže.

V letošním roce plánují THMP dokončit výměnu stovek zastávkových přístřešků, která začala koncem roku 2021 a hotová by měla být v polovině roku. „Přístřešků je letos k výměně nejvíc, ale jedeme podle plánu, teď už jich bude vyměněných 400, takže to určitě stihneme v termínu,“ řekl.

Dodal, že na prvních 70 zastávkách firma letos plánuje umístění digitálních panelů, které budou mimo jiné informovat Pražany o událostech. Jejich instalace by měla začít ve druhém čtvrtletí a být hotová do konce roku.

Kromě toho se společnost plánuje zaměřit na solární energii, letos by měla instalovat fotovoltaické panely na desítky městských budov. Elektřinu plánuje využívat k napájení technologií, jako jsou semafory nebo dopravní a kamerové systémy.

Společnost také postupně instaluje nabíječky pro elektromobily do vybraných lamp veřejného osvětlení, které modernizuje tak, aby bylo možné regulovat jejich jas. To se podle dosluhujícího radního Jana Chabra (TOP 09) projevilo při aktuální energetické krizi. „Dosahovaná úspora energie se promítne do snížení energetické náročnosti o více než 30 procent,“ uvedl.