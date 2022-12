Snížení DPH či cenové stropy nezabraly. Inflace v Polsku a Maďarsku je vyšší než v ČR

Náklady na tato opatření přitom nebyly zanedbatelné. Polský list Gazeta Prawna upozornil, že na protiinflační kroky polské vlády šlo ze státního rozpočtu jen letos 30,6 miliardy zlotých (159 miliard Kč). Nulová daň na potraviny má navíc platit až do poloviny příštího roku.

Opatření Poláků a Maďarů v porovnání s českou inflační situací zpočátku fungovala. Ještě v červnu byla meziroční míra inflace v Polsku 15,5 procenta, v Maďarsku dokonce 11,7 procenta, přičemž u nás se mezitím vyšplhala už na 17,2 procenta. Nyní se však situace obrací, a to zejména v Maďarsku, kde se růst spotřebitelských cen utrhl ze řetězu a v říjnu meziročně dosáhl 21,1 procenta. Přitom ještě v srpnu to bylo „jen“15,6 procenta, tedy o 5,5 procentního bodu méně.

V Polsku sice zaznamenali v listopadu překvapivý pokles ze říjnových 17,9 procenta na 17,4 procenta, i to jsou ovšem hodnoty vyšší než říjnová inflace v Česku (15,1 procenta), byť právě díky úspornému tarifu došlo oproti září (18 procent) k výraznému propadu.

„Poláci i Maďaři jen odsouvali problém rostoucích cen do budoucnosti pravděpodobně s vírou, že se mezitím růst cen nebo nedostatek některých položek vyřeší a tlaky samy odezní. Jenže tlaky samy neodezněly. A místo toho, aby spotřebitelé i firmy začaly pod tlakem rostoucích cen měnit a přizpůsobovat své nákupní chování, žily za ochranným valem v mylné naději, že to, co se děje mimo jejich území, je nezasáhne,“ zhodnotila pro Novinky politiku dvou zástupců V4 hlavní ekonomka Raiffeisenbank Helena Horská.