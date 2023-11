Předčasné splacení hypotéky se od ledna prodraží

„V tomto smyslu byl navržen pozměňovací návrh, že bude možný poplatek 0,25 procenta za každý rok do konce fixace, nejvýše však jedno procento nesplacené jistiny,“ potvrdil Právu lidovecký poslanec Michael Kohajda.

Nyní si banky mohou účtovat za splacení hypotéky před koncem fixace úrokové sazby řádově stokoruny, na které mají nárok v podobě administrativního poplatku. Po změně to ale budou i desetitisíce.

Stanjura označil jednoprocentní poplatek z nesplacené jistiny úvěrů za kompromisní variantu, která bude mít i jeho podporu. Šéf poslanců TOP 09 Jan Jakob upřesnil, že by se to mělo týkat jenom nových smluv, respektive od okamžiku nové fixace.

„V případě nepřijetí novely by mohlo dojít k omezení či úplnému vymizení dlouholetých fixací hypoték,“ tvrdí.

O novém poplatku by měli poslanci hlasovat v polovině listopadu. Novela počítá i se dvěma novými situacemi, kdy půjde úvěr předčasně splatit bez sankce. A to při vypořádání manželů po rozvodu a prodeji nemovitosti po dvou letech od jejího nákupu. Dnes je to možné v těžkých životních situacích, případně lze každý rok v období podpisu smlouvy splatit až 25 procent jistiny.